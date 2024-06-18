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Власти Германии конфисковали кокаин на сумму 2,2 млрд евро

время публикации: 18 июня 2024 г., 15:50 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 15:50
Власти Германии конфисковали кокаин на сумму 2,2 млрд евро
AP Photo/Armando Franca

Правоохранительные органы Германии сообщили о конфискации крупнейшей в истории ФРГ партии наркотиков. В общей сложности конфисковано 35,5 тонн кокаина, стоимость которых составляет 2,2 миллиарда евро.

Операция продолжалась несколько месяцев и к ней был привлечен Интерпол. Наркотики находились в контейнерах с фруктами, направлявшихся из Южной Америки. 25 тонн конфисковали в Гамбурге, восемь тонн – в голландском порту Роттердам, остальное – в Колумбии.

По подозрениям в причастности к контрабанде в последние недели арестованы семь человек в возрасте от 30 до 54 лет. Среди них граждане Германии, Азербайджана, Турции, Болгарии, Украины и Марокко. Их имена не разглашаются.

"Это мощный удар по международной организованной преступности. Мощный удар в челюсть, боль от которого они почувствовали", – заявил генеральный прокурор земли Северный Рейн-Вестфалия Беньямин Лимбах.

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