Власти Германии конфисковали кокаин на сумму 2,2 млрд евро

Правоохранительные органы Германии сообщили о конфискации крупнейшей в истории ФРГ партии наркотиков. В общей сложности конфисковано 35,5 тонн кокаина, стоимость которых составляет 2,2 миллиарда евро.

Операция продолжалась несколько месяцев и к ней был привлечен Интерпол. Наркотики находились в контейнерах с фруктами, направлявшихся из Южной Америки. 25 тонн конфисковали в Гамбурге, восемь тонн – в голландском порту Роттердам, остальное – в Колумбии.

По подозрениям в причастности к контрабанде в последние недели арестованы семь человек в возрасте от 30 до 54 лет. Среди них граждане Германии, Азербайджана, Турции, Болгарии, Украины и Марокко. Их имена не разглашаются.

"Это мощный удар по международной организованной преступности. Мощный удар в челюсть, боль от которого они почувствовали", – заявил генеральный прокурор земли Северный Рейн-Вестфалия Беньямин Лимбах.