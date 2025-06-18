Армия США наращивает авиационную группировку в Европе

Армия США продолжает наращивать авиационную группировку в Европе. Некоторое время назад с различных американских баз в сторону Европы вылетели семь транспортных самолётов C-17 и три самолёта-заправщика KC-135 Stratotanker.

Два дня назад сообщалось, что Европу из США были направлены около 30 самолетов дозаправщиков КС-135 и КС-46 американских вооруженных сил. Речь идет о беспрецедентном перемещении самолетов этого класса.

По состоянию на утро 18 июня нет сведений о том, что армия США вступила в войну против Ирана.