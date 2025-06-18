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Мир

Армия США наращивает авиационную группировку в Европе

время публикации: 18 июня 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 08:11
Армия США наращивает авиационную группировку в Европе
AP Photo/Hiro Komae

Армия США продолжает наращивать авиационную группировку в Европе. Некоторое время назад с различных американских баз в сторону Европы вылетели семь транспортных самолётов C-17 и три самолёта-заправщика KC-135 Stratotanker.

Два дня назад сообщалось, что Европу из США были направлены около 30 самолетов дозаправщиков КС-135 и КС-46 американских вооруженных сил. Речь идет о беспрецедентном перемещении самолетов этого класса.

По состоянию на утро 18 июня нет сведений о том, что армия США вступила в войну против Ирана.

Мир
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