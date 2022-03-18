ImageSat фиксирует возросшую активность российских стратегических бомбардировщиков

Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, передала редакции NEWSru.co.il и другим СМИ снимки, на которых показаны стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 на авиабазе в Энгельсе (Саратовская область) и ударные вертолеты Ка-52 в Хойниках (Беларусь, менее 50 км от границы Украины).

Аналитики ImageSat отмечают возросшую активность российских стратегических бомбардировщиков, сравнивая снимки за 12 и 17 марта, а также обращая внимание на расчищенный снег для выезда самолетов на взлетную полосу.

Ранее компания ImageSat International неоднократно публиковала спутниковые снимки российских авиабаз на территории РФ и Беларуси, по которым можно дать оценку интенсивности применения авиации армии РФ в войне против Украины.

9 марта главное управление разведки министерства обороны Украины опубликовало список летного состава стратегической авиации ВКС РФ, которую планируется перебросить в Беларусь для нанесения ракетно-бомбовых ударов по украинским городам. Список включал командиров, пилотов и штурманов бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.

6 и 8 марта компания ImageSat International, публиковала спутниковые снимки, на которых показана авиабаза "Барановичи" в Беларуси (около 420 км от Киева), куда прибыли три самолета А-50 (или А-100).

А-50 – российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) на базе Ил-76. Может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов вооружённых сил о воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом. Летающая лаборатория А-100, созданная на базе штатного самолета А-50, совершила первый полет с включенным бортовым радиотехническим комплексом 10 февраля 2022 года.

Прибытие этих самолетов в Беларусь может свидетельствовать о подготовке российскими военными масштабной воздушной операции, которая будет сопровождаться ударами по многочисленным целям на территории Украины.

Отметим, что на этой неделе российская авиация неоднократно наносила удары по целям не только на востоке, севере и юге Украины, но также и на западе страны.