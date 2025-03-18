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Мир

Крушение пассажирского самолета около побережья Гондураса, множество жертв

Авиакатастрофа
время публикации: 18 марта 2025 г., 08:43 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 08:50
Крушение пассажирского самолета около побережья Гондураса, множество жертв
Honduras Fire Department via AP

Вечером 17 марта вскоре после взлета из аэропорта Хуана Мануэля Гальвеса на острове Роатан (около северного побережья Гондураса) упал в море самолет Jetstream 41, на борту которого находились десятки пассажиров. Самолет принадлежал авиакомпании Lanhsa.

Найдены тела 12 погибших, пять человек удалось спасти, сообщает Национальная полиция Гондураса. Поисково-спасательная операция продолжается.

На борту самолета могли находиться до 33 пассажиров.

Предварительно, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

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