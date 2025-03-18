Крушение пассажирского самолета около побережья Гондураса, множество жертв

Вечером 17 марта вскоре после взлета из аэропорта Хуана Мануэля Гальвеса на острове Роатан (около северного побережья Гондураса) упал в море самолет Jetstream 41, на борту которого находились десятки пассажиров. Самолет принадлежал авиакомпании Lanhsa.

Найдены тела 12 погибших, пять человек удалось спасти, сообщает Национальная полиция Гондураса. Поисково-спасательная операция продолжается.

На борту самолета могли находиться до 33 пассажиров.

Предварительно, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.