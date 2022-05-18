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В мире

Елена Зеленская провела телефонный разговор с Михаль Герцог

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Елена Зеленская провела телефонный разговор с Михаль Герцог
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, позвонила Михаль Герцог, жене президента Израиля Ицхака Герцога.

В ходе телефонной беседы Зеленская поблагодарила Михаль Герцог за медицинскую помощь, предоставляемую Израилем Украине.

На официальном портале президента Украины сообщается, что Зеленская также пригласила Герцог к участию в национальной программе психологической помощи, которая разрабатывается по инициативе первой леди Украины, поскольку у Израиля есть большой опыт борьбы с посттравматическим стрессовым расстройством.

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