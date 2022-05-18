ООН опубликовало новые данные о погибших гражданских во время войны в Украине

В среду, 18 мая, управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с 24 февраля, после начала Россией войны против Украины, в результате боевых действий на украинской территории погибли 3778 гражданских, еще 4186 получили ранения.

Представители ООН подчеркивают, что данные не являются точными и окончательными. Высказываются опасения о большом числе неучтенных погибших гражданских в Мариуполе (Донецкая область), Изюме (Харьковская область) и Попасной (Луганская область).

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"Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – говорится в сообщении ООН.

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По подтвержденным данным ООН, среди гражданских погибли 1419 мужчин, 929 женщин, 97 мальчиков и 86 девочек, пол 1247 погибших (68 детей и 1179 взрослых) пока не удалось установить.