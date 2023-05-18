"Кодекс Сассуна" продан на аукционе Sotheby's за $38,1 млн и будет передан музею АНУ в Тель-Авиве

В среду, 17 мая, в Нью-Йорке на аукционе Sotheby's за 38,1 миллиона долларов был продан древнейший экземпляр ТАНАХа, дошедший до нас практически в полном виде и известный как "Кодекс Сассуна", датируемый IX веком н.э.

Покупателем стал бывший американский дипломат Альфред Мозес. "Кодекс Сассуна" будет передан Музею еврейского народа АНУ в Тель-Авиве, сообщает Sotheby's.

"Кодекс Сассуна" стал одним из самых дорогих памятников письменности в истории. В 1994 году Билл Гейтс приобрел за 30,8 миллионов долларов "Лестерский кодекс" – собрание записей Леонардо да Винчи. В 2021 миллиардер Кен Гриффит уплатил 43,2 миллиона долларов за первое издание Конституции США.

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Название Кодекса указывает на его происхождение. Он входил в коллекцию собирателя иудаики Давида Соломона Сассуна, родившегося в Бомбее в 1880 году. В путешествиях по всему миру предприниматель и филантроп уделял особое внимание приобретению еврейских книг, и его собрание считалось лучшим из находящихся в частных руках.

На протяжении 600 лет после разрушения синагоги в сирийском городе Маркада кодекс считался утерянным. Сассун приобрел его во Франкфурте в 1929 году за 350 фунтов стерлингов. В нем 400 страниц, на пергамент пошло около 100 шкур. Вся работа выполнена одним писцом.

"Кодекс Сассуна – самый важный документ, когда-либо выставлявшийся на торги, и самый выдающийся документ, с которым я имела счастье работать", – отмечал ведущий эксперт по иудаике аукционного дома Sotheby"s Шэрон Минц.

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Ученые не исключают, что кодекс – вообще первый вариант Писания как книги, а не собрания свитков. Они отмечают, что в свитках также отсутствовало внутреннее деление на главы и стихи, да и у христиан оно появилось двумя веками позже, чем был создан Кодекс Сассуна, где это деление уже присутствует. По сути, речь идет о бесценном памятнике еврейской цивилизации.