"Это было слишком легко": дерзкий групповой побег из тюрьмы Нового Орлеана

10 заключенных среди которых несколько подозреваемых в убийстве, совершили побег из тюрьмы Нового Орлеана. Им удалось пробить стену в туалете. Предполагается, что у них были сообщники среди персонала.

Выбравшись из корпуса, они перелезли через стену тюрьмы с помощью связанных простыней, написав на стене "Это было слишком легко". Предполагается, что некоторые из них уже покинули Луизиану. ФБР назначало вознаграждение в 5000 долларов за информацию о бежавших.

Троих преступников удалось задержать через несколько часов после побега, причем одного – после погони по Французскому кварталу, туристическому сердцу Нового Орлеана. Семеро из них остаются на свободе. Одновременно начато расследование обстоятельств побега.