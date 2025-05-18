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Мир

"Это было слишком легко": дерзкий групповой побег из тюрьмы Нового Орлеана

Организованная преступность
США
время публикации: 18 мая 2025 г., 09:54 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 10:00
"Это было слишком легко": дерзкий групповой побег из тюрьмы Нового Орлеана
Orleans Parish Sheriff's Office via AP

10 заключенных среди которых несколько подозреваемых в убийстве, совершили побег из тюрьмы Нового Орлеана. Им удалось пробить стену в туалете. Предполагается, что у них были сообщники среди персонала.

Выбравшись из корпуса, они перелезли через стену тюрьмы с помощью связанных простыней, написав на стене "Это было слишком легко". Предполагается, что некоторые из них уже покинули Луизиану. ФБР назначало вознаграждение в 5000 долларов за информацию о бежавших.

Троих преступников удалось задержать через несколько часов после побега, причем одного – после погони по Французскому кварталу, туристическому сердцу Нового Орлеана. Семеро из них остаются на свободе. Одновременно начато расследование обстоятельств побега.

Мир
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