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Парусное судно ВМС Мексики столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке

США
время публикации: 18 мая 2025 г., 05:15 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 06:30
Парусное судно ВМС Мексики столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке
AP Photo/Kyle Viterbo

Парусное судно ВМС Мексики, на котором находились 277 человек, в субботу вечером, 17 мая, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, сообщает New York Post.

Одна из мачт учебного парусного судна мексиканских ВМС "Куаутемок" (Cuauhtémoc) задела Бруклинский мост, сломалась и пробила палубу.

Есть не менее 19 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии.

Информация уточняется.

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