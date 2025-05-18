x
18 мая 2025
|
последняя новость: 14:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 мая 2025
|
18 мая 2025
|
последняя новость: 14:05
18 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Ватикане президент Ливана переговорил с лидером друзов Израиля

Ливан
Друзы
Израиль
Ватикан
время публикации: 18 мая 2025 г., 13:39 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 13:43
В Ватикане президент Ливана переговорил с лидером друзов Израиля
AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

Президент Ливана генерал Жозеф Аун во время церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV в Ватикане коротко переговорил с духовным лидером друзской общины в Израиле шейхом Муафаком Тарифом.

На это обратили внимание сайт i24news и другие СМИ.

Судя по распространяемым видеозаписям, Аун и Тариф обменялись рукопожатиями и несколькими фразами.

Об этой встрече двух деятелей из формально враждебных стран рассказал ливанский политик-друз Уихам Уахаб, который назвал ее "ответом всем глупцам, лицемерам и ненавистникам", поблагодарив президента Ауна за этот символический жест.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 мая 2025

Президент Ливана предостерег ХАМАС от дестабилизирующих действий