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    В мире

    В Калифорнии арестован профессор, чьи действия во время пропалестинской акции привели к смерти еврея

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    AP Photo/Damian Dovarganes

    В Калифорнии арестован 50-летний профессор Лоэ Алнаджи, обвиняемый в нападении на 69-летнего Пола Кесслера – Кесслер пытался спорить с участниками пропалестинской акции, но получил удар по голове, упал, был доставлен в больницу, где вскоре умер.

    Вскрытие показало, что Кесслер скончался из-за травмы, полученной в результате падения, сообщает Fox 11.

    Полиция заявила, что ею было изучено более 600 улик и допрошено около 60 свидетелей. Согласно результатам расследования, Алнаджи, настроенный пропалестински, был раздражен словами Кесслера, поэтому напал на него и сбил с ног.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 7 Ноября 2023
    В Калифорнии еврей получил смертельную травму во время стычки с пропалестинскими активистами. Следствие продолжается
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