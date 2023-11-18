В Калифорнии арестован профессор, чьи действия во время пропалестинской акции привели к смерти еврея

В Калифорнии арестован 50-летний профессор Лоэ Алнаджи, обвиняемый в нападении на 69-летнего Пола Кесслера – Кесслер пытался спорить с участниками пропалестинской акции, но получил удар по голове, упал, был доставлен в больницу, где вскоре умер.

Вскрытие показало, что Кесслер скончался из-за травмы, полученной в результате падения, сообщает Fox 11.

Полиция заявила, что ею было изучено более 600 улик и допрошено около 60 свидетелей. Согласно результатам расследования, Алнаджи, настроенный пропалестински, был раздражен словами Кесслера, поэтому напал на него и сбил с ног.