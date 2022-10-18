СМИ сообщают подробности провала операции "Мосада" в Малайзии
Выходящая в Малайзии газета The New Strait Times сообщает подробности освобождения активиста ХАМАСа, который был похищен в центре Куала-Лумпура местными агентами израильской службы внешней разведки "Мосад" вечером 28 сентября 2022 года.
Около десяти часов вечера из расположенного в торговом центре ресторана вышли двое палестинцев, специалистов по компьютерному программированию, которых израильские власти подозревали в причастности к боевому крылу группировки. Когда они сели в машину, рядом затормозил белый автомобиль.
Из него вышли четверо мужчин, которые вытащили палестинца, сидевшего за рулем, и, избивая, пересадили в свою машину. Его товарищ пытался вмешаться, но похитители сказали ему не лезть. Машина сорвалась с места и уехала. У похищенного отобрали телефон, избиением заставили снять его с блокировки, но затем похитители выбросили его, опасаясь слежки.
Второй палестинец понял, что его товарищ мог быть похищен израильскими агентами. Он побежал в ближайшую гостиницу и рассказал о происшествии сотрудникам охраны. На место оперативно прибыла полиция.
Тем временем похищенный в наручниках и с завязанными глазами был доставлен в дом, где находились другие члены ячейки. Ни одного израильтянина среди них не было – кадровые сотрудники "Мосада" допрашивали его по видеосвязи, их интересовала разработка ХАМАСом компьютерного обеспечения. Когда тот отказывался отвечать, его избивали.
Похитители сделали почти все возможные ошибки. Они оставили на автомобиле настоящий номер. Они забыли надеть маски, чтобы скрыть лица. Похищенный оставался на месте в течение 24 часов, которые потребовались полиции, чтобы найти убежище, освободить активиста ХАМАСа и задержать членов ячейки.
Полицейские ворвались в дом посреди допроса, находившиеся на видеосвязи израильтяне не сразу поняли, что происходит, и выключили камеру лишь через несколько секунд. В доме была обнаружена еще одна оборудованная для допроса и содержания комната. Полиция Малайзии полагает, что второй палестинец, избежавший ареста, был более ценным источником.
Следует напомнить, что в 2018 году в Куала-Лумпуре был убит инженер Фади Мухаммад аль-Батш, который был одной из ключевых фигур программы ХАМАСа по созданию беспилотных летательных аппаратов. Палестинцы обвинили в убийстве израильские спецслужбы.
Отметим, что власти Израиля не комментируют инцидент.
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