СМИ сообщают подробности провала операции "Мосада" в Малайзии

Выходящая в Малайзии газета The New Strait Times сообщает подробности освобождения активиста ХАМАСа, который был похищен в центре Куала-Лумпура местными агентами израильской службы внешней разведки "Мосад" вечером 28 сентября 2022 года.

Около десяти часов вечера из расположенного в торговом центре ресторана вышли двое палестинцев, специалистов по компьютерному программированию, которых израильские власти подозревали в причастности к боевому крылу группировки. Когда они сели в машину, рядом затормозил белый автомобиль.

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Из него вышли четверо мужчин, которые вытащили палестинца, сидевшего за рулем, и, избивая, пересадили в свою машину. Его товарищ пытался вмешаться, но похитители сказали ему не лезть. Машина сорвалась с места и уехала. У похищенного отобрали телефон, избиением заставили снять его с блокировки, но затем похитители выбросили его, опасаясь слежки.

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Второй палестинец понял, что его товарищ мог быть похищен израильскими агентами. Он побежал в ближайшую гостиницу и рассказал о происшествии сотрудникам охраны. На место оперативно прибыла полиция.

Тем временем похищенный в наручниках и с завязанными глазами был доставлен в дом, где находились другие члены ячейки. Ни одного израильтянина среди них не было – кадровые сотрудники "Мосада" допрашивали его по видеосвязи, их интересовала разработка ХАМАСом компьютерного обеспечения. Когда тот отказывался отвечать, его избивали.

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Похитители сделали почти все возможные ошибки. Они оставили на автомобиле настоящий номер. Они забыли надеть маски, чтобы скрыть лица. Похищенный оставался на месте в течение 24 часов, которые потребовались полиции, чтобы найти убежище, освободить активиста ХАМАСа и задержать членов ячейки.

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Полицейские ворвались в дом посреди допроса, находившиеся на видеосвязи израильтяне не сразу поняли, что происходит, и выключили камеру лишь через несколько секунд. В доме была обнаружена еще одна оборудованная для допроса и содержания комната. Полиция Малайзии полагает, что второй палестинец, избежавший ареста, был более ценным источником.

Следует напомнить, что в 2018 году в Куала-Лумпуре был убит инженер Фади Мухаммад аль-Батш, который был одной из ключевых фигур программы ХАМАСа по созданию беспилотных летательных аппаратов. Палестинцы обвинили в убийстве израильские спецслужбы.

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Отметим, что власти Израиля не комментируют инцидент.