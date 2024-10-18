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Генштаб ВСУ: сбиты 80 из 135 российских "шахедов"

время публикации: 18 октября 2024 г., 09:47 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 09:52
Генштаб ВСУ: сбиты 80 из 135 российских "шахедов"
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 18 октября 2024 года украинские ПВО перехватили 80 из 135 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и других типов, запущенных российскими военными. 44 "шахеда" были локационно потеряны в регионах Украины. Два БПЛА улетели в сторону Беларуси. До 10 вражеских БПЛА остаются в воздушном пространстве центральных областей Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях.

Минобороны РФ о перехватах украинских БПЛА ночью 18 октября не сообщает.

Мир
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