Генштаб ВСУ: сбиты 80 из 135 российских "шахедов"

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 18 октября 2024 года украинские ПВО перехватили 80 из 135 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и других типов, запущенных российскими военными. 44 "шахеда" были локационно потеряны в регионах Украины. Два БПЛА улетели в сторону Беларуси. До 10 вражеских БПЛА остаются в воздушном пространстве центральных областей Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях.

Минобороны РФ о перехватах украинских БПЛА ночью 18 октября не сообщает.