Алла Пугачева попросила минюст РФ признать ее "иноагентом", как и ее мужа Максима Галкина

На официальной странице знаменитой певицы Аллы Пугачевой в Instagram опубликовано ее обращение в связи с тем, что министерство юстиции России внесло ее мужа, артиста Максима Галкина, в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранного агента".

Текст обращения Аллы Пугачевой в Instagram: "В Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан". (Напомним, что Instagram запрещен в России с 21 марта 2022 года по требованию генпрокуратуры РФ.)

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Как сообщалось ранее, минюст РФ внес Галкина в список "иноагентов", объявив, что он ведет политическую деятельность, которая финансируется Украиной.

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После вторжения России в Украину Максим Галкин неоднократно высказывался против войны. В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Галкин делал "очень плохие заявления" и что "ему явно с нами не по пути".

Галкин и его жена, певица Алла Пугачева, вскоре после начала боевых действий покинули Россию, длительное время они жили с детьми в Израиле. Ранее Пугачева не делала публичных заявлений о войне. Она вернулась в РФ в августе (Галкин все еще находится за границей).