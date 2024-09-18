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Сбежавшая капибара была замечена на фотографиях с дрона после побега из зоопарка

время публикации: 18 сентября 2024 г., 15:10 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 15:10
Сбежавшая капибара была замечена на фотографиях с дрона после побега из зоопарка
AP Photo/Andre Penner

Пропавшая капибара была замечена в лесу спустя пять дней после побега из небольшого семейного зоопарка на окраине Телфорда, в Англии. Обнаружить ее удалось с помощью дрона.

16 сентября зоопарк Hoo Zoo and Dinosaur World на своей странице в Facebook сообщил, что любимая капибара Синнамон сбежала из своего вольера, и обратился к общественности с просьбой о помощи в поисках.

После побега животное смогло пересечь ограждение зоопарка и добраться до ближайшей дороги, где было замечено в первый раз. Потом капибару не видели в течение трех дней, пока во вторник вечером ее не заснял дрон – буквально в 200 метрах от "родного" вольера.

Сейчас зоопарк готовится вернуть гигантского грызуна домой. Владелец зоопарка Уилл Доррелл сказал MailOnline: "Мы надеемся, что скоро она вернется. У нас есть группа преданных смотрителей, которые работали всю ночь".

Мир
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