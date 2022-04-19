Израильтянина, обвиняемого в мошенничестве, могут выслать из Румынии в Беларусь

В пятницу, 15 апреля, суд в Румынии разрешил экстрадировать в Беларусь 38-летнего израильтянина Романа Дорфмана, задержанного примерно полтора месяца назад на румынско-молдавской границе по запросу, поданному в Interpol белорусскими властями. На обжалование дано пять дней.

Об этой ситуации пишут сайты Ynet и Bhol.

Адвокат Мордехай Цивин намерен добиваться отмены решения об экстрадиции через Верховный суд Румынии. Он подчеркивает, что в Беларуси есть угроза здоровью и жизни Романа Дорфмана. По его словам, еще недавно прокуратура Румынии соглашалась отложить экстрадицию до окончания войны в Украине, поэтому решение суда было неожиданным.

Министерство юстиции и министерство иностранных дел Румынии признают проблематичность ситуации с правами человека в Беларуси.

Роман Дорфман – репатриант из Молдовы, житель Цфата, являющийся работником аэропорта "Бен-Гурион" – был задержан, когда направлялся в Кишинев на похороны своей матери, погибшей в результате пожара. Ордер на его арест был издан белорусским судом по делу о мошенничестве при продаже билетов на мотошоу восемь лет назад. Речь идет о сумме, эквивалентной примерно 15,5 тыс. евро. Дорфман заявляет, что готов вернуть указанную сумму, хотя свою вину не признает. По словам израильтянина, его бизнес был национализирован властями Беларуси, после чего он был вынужден уехать из страны. Заочно он был приговорен белорусским судом к трем годам лишения свободы.

Отметим, что около полугода назад Романа Дорфмана по требованию белорусских властей задерживали в Австрии и Венгрии, но в итоге его отпускали, учитывая ситуацию с правами человека в Беларуси.

Близкие Дорфмана считают его преследование белорусскими властями "политическим".