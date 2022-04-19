СМИ: в Греции задержан российский танкер
Танкер "Пегас", идущий под российский флагом, был задержан местными властями в порту Каристос на острове Эвбея в Греции, сообщает греческое агентство новостей Amna.
Сообщается, что решение было принято Управлением по борьбе с отмыванием денег в рамках реализации санкций, введенных ЕС в отношении российских судов.
На борту судна находятся 19 российских моряков. Агенство сообщает, что санкции касаются только самого корабля, но не его груза.
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