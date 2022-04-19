Минобороны РФ доложило об успехах, не заявив о начале наступления на востоке Украины

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 19 апреля отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60-ти военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Черновая Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У". Также поражены 3 пункта управления украинских войск, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1260-ти военным объектам. Поражены: 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев, Кировск; два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенка и Николаева; две зенитные ракетные пусковые установки "Бук-М1" в районах Гуляй Поле и Николаевка Вторая, а также 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-29. В районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха перехвачены две украинские тактические ракеты "Точка-У". В районах населенных пунктов Марьинка, Каменка, Семеновка и Синичино уничтожены 4 украинских беспилотных летательных аппарата", – заявляет представитель минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 487 беспилотных летательных аппарата, 252 зенитных ракетных комплекса, 2353 танка и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1014 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2208 единиц специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления, зачитанного Конашенковым.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, уже по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. В частности, судя по заявлениям Конашенкова, беспилотных самолетов "Байрактар ТБ-2" уничтожено больше, чем Турция поставила Украине. Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.

Отметим, что в докладе Конашенкова 19 апреля не было явно объявлено о начале масштабного наступления на востоке Украины.