В Ставропольском крае разбился российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3

Утром 19 апреля в соцсетях появились видеозаписи и фото, сопровождающие сообщения о том, что российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, запускавший ракеты Х-22 по Украине, на обратном пути загорелся и рухнул в Ставропольском крае РФ.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что самолет упал в Красногвардейском округе.

Минобороны РФ подтвердило потерю Ту-22М3. "В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Летчики катапультировались", – говорится в сообщении.