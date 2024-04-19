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В Ставропольском крае разбился российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3

время публикации: 19 апреля 2024 г., 07:58 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 08:08
Источники: в Ставропольском крае разбился российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3
Соцсети

Утром 19 апреля в соцсетях появились видеозаписи и фото, сопровождающие сообщения о том, что российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, запускавший ракеты Х-22 по Украине, на обратном пути загорелся и рухнул в Ставропольском крае РФ.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что самолет упал в Красногвардейском округе.

Минобороны РФ подтвердило потерю Ту-22М3. "В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Летчики катапультировались", – говорится в сообщении.

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