В субботу, 19 апреля, в Риме состоится второй раунд переговоров США и Ирана. Первую встречу в Омане обе стороны расценили ее как "конструктивную".

За неделю, прошедшую после переговоров США и Ирана в Омане, представители администрации Дональда Трампа посылали несколько противоречивые сигналы о том, чего же они хотят от ядерной сделки с Ираном, отмечает ВВС.

Изначально советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Иран должен полностью демонтировать свою программу обогащения урана как часть соглашения с Трампом.

Точка зрения самого Трампа остается неясной. Он заявляет, что посредством диалога можно прийти к соглашению, в то же время угрожая атаковать Иран. В последний раз он заявил о возможности удара по Ирану 14 апреля на встрече с журналистами.

Виткофф, возглавляющий американскую делегацию на переговорах, выступил за то, чтобы позволить Ирану обогащать уран до 3,67% в рамках мирной программы.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который представляет страну на переговорах с США, заявил, что сигналы из Вашингтона в последние дни – от ограничения ядерной программы Ирана до требований о ее полном демонтаже – "не помогают", но он "будет ждать разъяснений их реальной позиции в ходе переговоров".

"Мы будем участвовать в переговорах спокойно и хладнокровно, не поддаваясь влиянию каких-либо фракций", – говорил Аракчи журналистам. По его словам, Иран открыт к укреплению взаимного доверия по ряду чувствительных вопросов, однако вопрос обогащения урана остается вне рамок обсуждения.