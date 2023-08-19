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    В мире

    Умер артист Игорь Ясулович

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    Игорь Ясулович
    Википедия. Фото: Svklimkin

    Народный артист России Игорь Ясулович умер в Москве на 82-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИТИСа.

    "С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", – говорится в сообщении.

    Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд (ныне Залесье) в Самарской области. В 1962 году Ясулович окончил актёрский, а затем, в 1974 году, и режиссёрский факультет ВГИКа. Известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.

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    Совместно с Александром Тителем преподавал в своей мастерской в ГИТИСе, на факультете актерского искусства музыкального театра. Также вёл свою актерскую мастерскую во ВГИКе.

    Неоднократно принимал участие в правозащитных, благотворительных, оппозиционных и антивоенных акциях и мероприятиях. Выступал за освобождение Василия Алексаняна, Светланы Бахминой, Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, участниц группы «Pussy Riot» и других.

    Входил в общественную комиссию, проводившую независимое расследование событий на Болотной площади, которая пришла к выводу, что столкновения были спровоцированы представителями правоохранительных органов, а участники демонстрации вынуждены были защищаться, когда их беспричинно задерживали и избивали.

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    На президентских выборах 2012 года поддержал кандидатуру Михаила Прохорова. В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей культуры подписал обращение против политики российской власти в Крыму.

    У Игоря Ясуловича остались жена, сын и две внучки.

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