Умер артист Игорь Ясулович

Народный артист России Игорь Ясулович умер в Москве на 82-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИТИСа.

"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", – говорится в сообщении.

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд (ныне Залесье) в Самарской области. В 1962 году Ясулович окончил актёрский, а затем, в 1974 году, и режиссёрский факультет ВГИКа. Известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_1

Совместно с Александром Тителем преподавал в своей мастерской в ГИТИСе, на факультете актерского искусства музыкального театра. Также вёл свою актерскую мастерскую во ВГИКе.

Неоднократно принимал участие в правозащитных, благотворительных, оппозиционных и антивоенных акциях и мероприятиях. Выступал за освобождение Василия Алексаняна, Светланы Бахминой, Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, участниц группы «Pussy Riot» и других.

Входил в общественную комиссию, проводившую независимое расследование событий на Болотной площади, которая пришла к выводу, что столкновения были спровоцированы представителями правоохранительных органов, а участники демонстрации вынуждены были защищаться, когда их беспричинно задерживали и избивали.

adv_14 incontent_2

adv_15 m_ar_2

На президентских выборах 2012 года поддержал кандидатуру Михаила Прохорова. В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей культуры подписал обращение против политики российской власти в Крыму.

У Игоря Ясуловича остались жена, сын и две внучки.