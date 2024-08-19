Умер знаменитый американский телеведущий Фил Донахью

Стало известно, что в возрасте 88 лет умер знаменитый в прошлом американский телеведущий и телережиссер Фил Донахью, который в 80-е годы был одним из ведущих телемостов СССР – США, вместе с Владимиром Познером.

Филлип "Фил" Джон Донахью родился 21 декабря 1935 года в Кливленде (Огайо, США). В 1953 году окончил школу Святого Эдуарда. Затем окончил Университет Нотр-Дам, став бакалавром делового администрирования в 1957 году. Начинал ассистентом режиссера на радиостанции KYW и на телевидении в Кливленде. Работал внештатным корреспондентом канала CBS в вечернем выпуске новостей. Вел утренний выпуск последних известий на канале WHIO-TV в Огайо. 6 ноября 1967 года запустил собственное "Шоу Фила Донахью" (WDTN) в Дейтоне (Огайо).

В 1986 году на экраны в США и СССР вышел телемост между двумя странами, который вели Владимир Познер и Фил Донахью. Впоследствии до 1996 года они на пару вели еженедельную программу Pozner & Donahue на телеканале CNBC.

В мае 1996 года вышел последний выпуск программы "Шоу Фила Донахью", которая стала рекордным по продолжительности ток-шоу за всю историю американского телевидения.

В июле 2002 года по приглашению канала MSNBC Фил вернулся в эфир, но его шоу на этот раз выходило всего семь месяцев. 28 февраля 2003 года, незадолго до начала боевых действий в Ираке, Донахью уволили.

В 2007 году Донахью вместе с независимым кинорежиссером Эллен Спиро спродюсировал документальную ленту "Body of War", подлинную история 24-летнего военнослужащего Томаса Янга, инвалида войны в Ираке.

Был дважды женат. От первого брака у него пять детей.

Умер 18 августа 2024 года.