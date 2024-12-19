В Париже погибла российская модель Светлана Савицкая

В четверг, 19 декабря, стало известно, что в результате дорожной аварии в Париже погибла 34-летняя российская модель Светлана Савицкая.

Судя по публикациям СМИ, Светлана стала случайной жертвой при столкновении двух автомобилей, один из которых при резком маневре выехал на тротуар.

Светлана Савицкая снималась для таких изданий, как L'Officiel, Glamour и других. Также она была телеведущей и вела программы на каналах "Пятница!", Europa Plus TV и RU TV.