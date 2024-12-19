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Мир

В Париже погибла российская модель Светлана Савицкая

ДТП
Франция
Погибшие
время публикации: 19 декабря 2024 г., 13:27 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 13:32
В Париже погибла российская модель Светлана Савицкая
AP Photo/Peter Dejong

В четверг, 19 декабря, стало известно, что в результате дорожной аварии в Париже погибла 34-летняя российская модель Светлана Савицкая.

Судя по публикациям СМИ, Светлана стала случайной жертвой при столкновении двух автомобилей, один из которых при резком маневре выехал на тротуар.

Светлана Савицкая снималась для таких изданий, как L'Officiel, Glamour и других. Также она была телеведущей и вела программы на каналах "Пятница!", Europa Plus TV и RU TV.

Мир
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