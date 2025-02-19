Спецпосланник Трампа прибыл с визитом в Киев
время публикации: 19 февраля 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 10:14
Специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог прибыл в Киев, сообщают украинские СМИ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Келлог планирует пробыть в Киеве до 22 февраля.
Согласованы встречи Кита Келлога с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Может также состояться его встреч с главой военной разведки Украины Кириллом Будановым.
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