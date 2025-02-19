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Мир

Спецпосланник Трампа прибыл с визитом в Киев

Война в Украине
Владимир Зеленский
США
Украина
время публикации: 19 февраля 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 10:14
Спецпосланник Трампа прибыл с визитом в Киев
AP Photo/Andrew Harnik

Специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог прибыл в Киев, сообщают украинские СМИ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Келлог планирует пробыть в Киеве до 22 февраля.

Согласованы встречи Кита Келлога с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Может также состояться его встреч с главой военной разведки Украины Кириллом Будановым.

Мир
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