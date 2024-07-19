В Великобритании экоактивисты получили 4-5 лет тюрьмы за блокирование дорог

Королевский суд Саутарка приговорил к значительным срокам тюремного заключения пятерых активистов движения Just Stop Oil, которые осенью 2022 года на четверо суток заблокировали движение по автомагистрали M25 в Великобритании.

Судья Кристофер Хехир заявил, что Роджер Хэллам, 58 лет, Дэниел Шоу, 38 лет, Луиза Ланкастер, 58 лет, Люсия Уиттакер Де Абреу, 35 лет, и Крессида Гетин, 22 года, "перешли черту, отделяющую обеспокоенных активистов от фанатиков".

Хэллам был приговорен к пяти годам тюремного заключения, Шоу, Ланкастер, Де Абреу и Гетин – к четырем годам тюремного заключения.

Эти приговоры являются самыми тяжелыми с момента введения предыдущим правительством нового закона о сговоре с целью создания общественных неудобств, направленного на борьбу с разрушительными протестами.