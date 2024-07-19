Министерство юстиции РФ внесло в реестр "иноагентов" пианиста Евгения Кисина

Министерство юстиции РФ 19 июля обновило реестр "иностранных агентов", включив в него четырех человек.

В список вошли: Евгений Кисин – пианист-виртуоз, лауреат двух премий "Грэмми"; Григорий Михнов-Вайтенко – предстоятель Апостольской православной церкви, сын поэта Александра Галича; Дмитрий Цибирев – бывший глава штаба Навального в Саратове, собирает базу данных директоров школ и детсадов, использующих детей в Z-акциях; Юрий Швец – журналист, видеоблогер, бывший советский разведчик, выступал свидетелем по делу об убийстве Александра Литвиненко.

В сообщении минюста также говорится, что из реестра "иноагентов" в связи с ликвидацией исключили фонд "Правовая инициатива".