Министерство юстиции РФ внесло в реестр "иноагентов" пианиста Евгения Кисина
время публикации: 19 июля 2024 г., 19:08 | последнее обновление: 19 июля 2024 г., 19:15
Министерство юстиции РФ 19 июля обновило реестр "иностранных агентов", включив в него четырех человек.
В список вошли: Евгений Кисин – пианист-виртуоз, лауреат двух премий "Грэмми"; Григорий Михнов-Вайтенко – предстоятель Апостольской православной церкви, сын поэта Александра Галича; Дмитрий Цибирев – бывший глава штаба Навального в Саратове, собирает базу данных директоров школ и детсадов, использующих детей в Z-акциях; Юрий Швец – журналист, видеоблогер, бывший советский разведчик, выступал свидетелем по делу об убийстве Александра Литвиненко.
В сообщении минюста также говорится, что из реестра "иноагентов" в связи с ликвидацией исключили фонд "Правовая инициатива".