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Мир

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу, есть погибшие, десятки пострадавших

США
Криминал
время публикации: 19 июля 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 14:43
В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу, есть погибшие, десятки пострадавших
AP Photo/Etienne Laurent

В субботу, 19 июля, рано утром, на бульваре Санта-Моника в Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали более 20 человек.

Позднее было сообщено, что не менее четырех человек, получивших крайне тяжелые травмы, скончались. Судя по имеющимся данным, еще несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Состояние 15 человек оценивается врачами как удовлетворительное.

Причина инцидента пока не установлена.

Мир
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