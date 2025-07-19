В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу, есть погибшие, десятки пострадавших

В субботу, 19 июля, рано утром, на бульваре Санта-Моника в Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали более 20 человек.

Позднее было сообщено, что не менее четырех человек, получивших крайне тяжелые травмы, скончались. Судя по имеющимся данным, еще несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Состояние 15 человек оценивается врачами как удовлетворительное.

Причина инцидента пока не установлена.