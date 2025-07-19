В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу, есть погибшие, десятки пострадавших
время публикации: 19 июля 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 14:43
В субботу, 19 июля, рано утром, на бульваре Санта-Моника в Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали более 20 человек.
Позднее было сообщено, что не менее четырех человек, получивших крайне тяжелые травмы, скончались. Судя по имеющимся данным, еще несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.
Состояние 15 человек оценивается врачами как удовлетворительное.
Причина инцидента пока не установлена.