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Мир

Во Вьетнаме опрокинулось прогулочное судно, более 30 погибших

Вьетнам
время публикации: 19 июля 2025 г., 19:31 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 19:40
Во Вьетнаме опрокинулось прогулочное судно, более 30 погибших
AP Photo/Huy Han

Во Вьетнаме из-за неблагоприятной погоды опрокинулось прогулочное судно Wonder Sea, на борту которого находились 53 человека (48 туристов и пятеро членов экипажа). Трагедия произошла во время экскурсионного тура по бухте Халонг, сообщает VnExpress.

В результате происшествия погибли не менее 34 человек, еще восемь считаются пропавшими, их поиски продолжаются. 11 человек спасены.

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