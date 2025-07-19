Во Вьетнаме опрокинулось прогулочное судно, более 30 погибших

Во Вьетнаме из-за неблагоприятной погоды опрокинулось прогулочное судно Wonder Sea, на борту которого находились 53 человека (48 туристов и пятеро членов экипажа). Трагедия произошла во время экскурсионного тура по бухте Халонг, сообщает VnExpress.

В результате происшествия погибли не менее 34 человек, еще восемь считаются пропавшими, их поиски продолжаются. 11 человек спасены.