В Риге от коронавируса умер писатель Слава Сэ

19 июня от коронавирусной инфекции умер писатель Вячеслав Солдатенко (известный под псевдонимом Слава Сэ). Ему было 52 года. О смерти писателя сообщает Русское вещание LTV7.

Несколько дней назад он был доставлен в реанимацию одной из больниц Риги с диагнозом "двухсторонняя пневмония". Болезнь протекала в тяжелой форме и, несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь Солдатенко не удалось.

В сообщениях о смерти Славы Сэ друзья и коллеги называют писателя одним из лучших рассказчиков, тонким и ироничным юмористом, добрым и очень скромным человеком.

Вячеслав Солдатенко (Слава Сэ). Краткая биография

Родился в Риге в 1969 году. Окончил психологический факультет Международного института практической психологии в Риге. Одновременно работал психофизиологом в комиссии медэкспертизы при МВД Латвии. После окончания занимался интерпретированием психологических тестов в службе по найму персонала, маркетингом, был членом совета директоров на нескольких предприятиях.

Чтобы больше времени проводить с детьми, сменил профессию и стал сантехником. В появившееся свободное время писал тексты для своего блога и разных журналов.

Издательство "АСТ" предложило Солдатенко выпустить книгу на основании заметок из блога. Книга писалась почти пять лет и была выпущена скромным тиражом в 3000 экземпляров. Однако он разошелся за несколько дней. После нескольких допечаток тираж первой книги приблизился к 100 тысячам экземпляров.

В 2010 году также вышел неофициальный сборник миниатюр, которые были в 2010-2011 годах опубликованы в ЖЖ Славы Сэ под условным названием "Жираф".

Спустя год, в 2011 году, вышла вторая книга Славы Сэ – "Ева". Всего у писателя вышло девять книг.

Был соавтором сценария фильма "Джентльмены, удачи!" (2012), а также автором сценариев нескольких фильмов и мультфильмов, в том числе, мультфильма "Три богатыря: ход конем".