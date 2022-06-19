Израильтянка почти на месяц была лишена свободы в Минске за поддержку Украины
Гражданка Израиля Ирина Капилова провела 28 суток в тюрьме Окрестина в Минске лишь за то, что привязала желтую и синюю ленточки (символ поддержки Украины) на задний дворник своей машины.
В настоящее время Ирина, недавно освобожденная из заключения, выехала из Беларуси в Вильнюс, где проживает и учится ее дочь. Возможно, позже она вернется в Израиль.
По первому обвинению (статья 19.1 УК Беларуси "Мелкое хулиганство") Ирина Капилова была приговорена к 15 суткам ареста, потом в течение трех суток ждала суда. Следователь требовал, чтобы она подписала сфабрикованное обвинение. На что Ирина подписала каждый лист словами "Это ложь". После чего получила еще 10 суток ареста.
Ирина рассказывает, что первые трое суток в камере площадью восемь квадратных метров вместе с ней содержались еще 17 женщин. Потом в среднем в этой камере было 12-13 человек. Условия содержания были ужасающими (кусок хозяйственного мыла и туалетная бумага выдавались раз в три дня, любые средства гигиены передавать было нельзя). На просьбы связаться с адвокатом и консулом следовал ответ: "Мы не можем до них дозвониться".
Пока Ирина находилась в заключении, был конфискован ее автомобиль – сначала "по подозрению в угоне", а потом "по подозрению в фальсификации номера кузова".
В 2020 году Капилова принимала участие в акции водителей. Она перегородила один из рядов проспекта Независимости в Минске. Тогда она провела вечер в РОВД, после чего была отпущена.
В беседе с корреспондентом NEWSru.co.il Ирина Капилова пояснила, что репатриировалась в Израиль в 1997 году, прожила в стране около года, потом вернулась в Беларусь по семейным обстоятельствам, где у нее родилась дочь. При этом мама Ирины продолжала жить в Израиле, иногда навещая дочь и внучку в Минске. Ирина регулярно бывала в Израиле, пока ее пожилая мама не вернулась в Минск (после 17 лет жизни в Израиле). Ирина работала в маркетинге в представительствах международных компаний Cadbury, Kraft Foods, Nestle, "Лидское пиво" (часть финской Olvi Group), крупнейшей non-food розничной сети "Мила". В последние годы занимала должность директора по маркетингу.
В 2020 году Ирина Капилова принимала участие в протестных акциях. За это ее лишили вида на жительство, водительских прав (на один год), присудили большой штраф и арестовали на месяц автомобиль.
По мнению Ирины, недавний ее месячный арест стал "наказанием по совокупности". "Любое публичное проявление мнения, не совпадающего с официальным, запрещено. Ленты стали триггером привода в РУВД. Далее они подняли мою активность из 2020 года, и решили, видимо, что я недостаточно была наказана", – говорит Капилова.
Действия белорусских властей после вторжения российской армии в Украину она комментирует так: "Все действия Лукашенко с февраля – это поддержка бандитской, преступной, античеловечной, бесцельной войны , развязанной Россией, для получения выгод (финансовых – кредиты , политических – обещания поддержки и пр). И поэтому эти действия вдвойне циничны. И второе – это абсолютное игнорирование мнения граждан страны (по всем опросам беларусы не поддерживают войну)".