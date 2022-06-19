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    В мире

    Израильтянка почти на месяц была лишена свободы в Минске за поддержку Украины

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    Израильтянка почти на месяц была лишена свободы в Минске за поддержку Украины
    AP

    Гражданка Израиля Ирина Капилова провела 28 суток в тюрьме Окрестина в Минске лишь за то, что привязала желтую и синюю ленточки (символ поддержки Украины) на задний дворник своей машины.

    В настоящее время Ирина, недавно освобожденная из заключения, выехала из Беларуси в Вильнюс, где проживает и учится ее дочь. Возможно, позже она вернется в Израиль.

    По первому обвинению (статья 19.1 УК Беларуси "Мелкое хулиганство") Ирина Капилова была приговорена к 15 суткам ареста, потом в течение трех суток ждала суда. Следователь требовал, чтобы она подписала сфабрикованное обвинение. На что Ирина подписала каждый лист словами "Это ложь". После чего получила еще 10 суток ареста.

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    Ирина рассказывает, что первые трое суток в камере площадью восемь квадратных метров вместе с ней содержались еще 17 женщин. Потом в среднем в этой камере было 12-13 человек. Условия содержания были ужасающими (кусок хозяйственного мыла и туалетная бумага выдавались раз в три дня, любые средства гигиены передавать было нельзя). На просьбы связаться с адвокатом и консулом следовал ответ: "Мы не можем до них дозвониться".

    Пока Ирина находилась в заключении, был конфискован ее автомобиль – сначала "по подозрению в угоне", а потом "по подозрению в фальсификации номера кузова".

    В 2020 году Капилова принимала участие в акции водителей. Она перегородила один из рядов проспекта Независимости в Минске. Тогда она провела вечер в РОВД, после чего была отпущена.

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    В беседе с корреспондентом NEWSru.co.il Ирина Капилова пояснила, что репатриировалась в Израиль в 1997 году, прожила в стране около года, потом вернулась в Беларусь по семейным обстоятельствам, где у нее родилась дочь. При этом мама Ирины продолжала жить в Израиле, иногда навещая дочь и внучку в Минске. Ирина регулярно бывала в Израиле, пока ее пожилая мама не вернулась в Минск (после 17 лет жизни в Израиле). Ирина работала в маркетинге в представительствах международных компаний Cadbury, Kraft Foods, Nestle, "Лидское пиво" (часть финской Olvi Group), крупнейшей non-food розничной сети "Мила". В последние годы занимала должность директора по маркетингу.

    В 2020 году Ирина Капилова принимала участие в протестных акциях. За это ее лишили вида на жительство, водительских прав (на один год), присудили большой штраф и арестовали на месяц автомобиль.

    По мнению Ирины, недавний ее месячный арест стал "наказанием по совокупности". "Любое публичное проявление мнения, не совпадающего с официальным, запрещено. Ленты стали триггером привода в РУВД. Далее они подняли мою активность из 2020 года, и решили, видимо, что я недостаточно была наказана", – говорит Капилова.

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    Действия белорусских властей после вторжения российской армии в Украину она комментирует так: "Все действия Лукашенко с февраля – это поддержка бандитской, преступной, античеловечной, бесцельной войны , развязанной Россией, для получения выгод (финансовых – кредиты , политических – обещания поддержки и пр). И поэтому эти действия вдвойне циничны. И второе – это абсолютное игнорирование мнения граждан страны (по всем опросам беларусы не поддерживают войну)".

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