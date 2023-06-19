Начался новый суд над Навальным: его обвиняют в экстремизме и реабилитации нацизма

В колонии №6 Владимирской области началось выездное заседание Московского городского суда по новым обвинениям, выдвинутым против лидера российской оппозиции Алексея Навального. В этой колонии политик отбывает девятилетний срок заключения по обвинению в мошенничестве.

Прокуратура просит признать подсудимого виновным сразу по девяти статьям УК РФ. Среди них создание экстремистского сообщества, участие в экстремистской деятельности, призывы к экстремизму, посягательство на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних, реабилитация нацизма.

Вместе с Алексеем на скамье подсудимых бывший технический директор yotube-канала "Навальный Live" Даниэль Холодный. Интересы обвиняемых защищают адвокаты Вадим Кобзев, Ольга Михайлова и Светлана Давыдова.

adv_11 m_ar_1

По словам Навального, в случае признания виновным ему грозит до 30 лет лишения свободы. Ранее политик сообщил, что в отдельное производство выделены обвинения, связанные с терроризмом. По этим статьям его могут приговорить к пожизненному заключению.

Как сообщает "Медуза", журналистов в зал заседаний не допустили. Они находятся в соседнем помещении, где ведется видеотрансляция, однако из-за некачественного звука сложно понять, как проходит разбирательство. Не пропустили на заседание и родителей Навального.