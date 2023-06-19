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    В мире

    Начался новый суд над Навальным: его обвиняют в экстремизме и реабилитации нацизма

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    Начался новый суд над Навальным: его обвиняют в экстремизме и реабилитации нацизма
    AP Photo/Alexander Zemlianichenko     Анатолий Навальный, отец Алексея Навального, прибывает на заседание суда над его сыном, 19 июля 2023 года
    AP Photo/Alexander Zemlianichenko     Начался новый суд над Навальным: его обвиняют в экстремизме и реабилитации нацизма
    AP Photo/Alexander Zemlianichenko

    В колонии №6 Владимирской области началось выездное заседание Московского городского суда по новым обвинениям, выдвинутым против лидера российской оппозиции Алексея Навального. В этой колонии политик отбывает девятилетний срок заключения по обвинению в мошенничестве.

    Прокуратура просит признать подсудимого виновным сразу по девяти статьям УК РФ. Среди них создание экстремистского сообщества, участие в экстремистской деятельности, призывы к экстремизму, посягательство на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних, реабилитация нацизма.

    Вместе с Алексеем на скамье подсудимых бывший технический директор yotube-канала "Навальный Live" Даниэль Холодный. Интересы обвиняемых защищают адвокаты Вадим Кобзев, Ольга Михайлова и Светлана Давыдова.

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    По словам Навального, в случае признания виновным ему грозит до 30 лет лишения свободы. Ранее политик сообщил, что в отдельное производство выделены обвинения, связанные с терроризмом. По этим статьям его могут приговорить к пожизненному заключению.

    Как сообщает "Медуза", журналистов в зал заседаний не допустили. Они находятся в соседнем помещении, где ведется видеотрансляция, однако из-за некачественного звука сложно понять, как проходит разбирательство. Не пропустили на заседание и родителей Навального.

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    По всему миру проходят манифестации солидарности с Навальным, отмечающим день рождения в ШИЗО
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    Новый процесс над политиком Алексеем Навальным начнется 31 мая
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 26 Апреля 2023
    Начался новый суд над Навальным: по обвинению в терроризме ему грозит пожизненный срок
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