Германия внесла BDS в список организаций, подозреваемых в экстремизме

Федеральное ведомство ФРГ по охране конституции опубликовало отчет, посвященный угрозам национальной безопасности Германии. В документе отмечается усиление таких угроз, исходящих как от правых, так и от левых радикалов.

Впервые в истории ведомство внесло в список организаций, подозреваемых в экстремизме, движение BDS, направленное на бойкот Израиля и введение против него санкций. Отмечается, что призыв к "освобождению Палестины" означает призыв к уничтожению Государства Израиль.

В этот список, также впервые, попали и радикальные движения борцов с изменением климата. Так, выступающее за закрытие угольных шахт движение Ende Gelände, использует все более радикальную тактику, включая диверсии, и призывает к гражданскому неповиновению, отвергая государственные институты. С ним сотрудничают молодежные движения Левой партии и Партии Зеленых.

В правых радикальных группировках поддерживается идеология ксенофобии. Что касается угрозы, исходящей от мусульманских радикалов, особую опасность представляют одиночки, которых крайне сложно отследить, сообщает Die Welt.