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Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

время публикации: 19 июня 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 13:44
Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Церемония подписания состоялась в ходе государственного визита Путина в КНДР.

"Это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень. Это касается политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области, а также сферы безопасности", – заявил российский глава государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Россия и КНДР договорились оказывать друг другу помощь в случае агрессии в отношении одной из стран – это предусмотрено четвертой статьей договора.

Остается открытым вопрос, будет ли оценены как "агрессия" удары, которые наносит по территории России украинская армия, и что конкретно будет сделано в данном случае официальный Пхеньян.

Добавим, что главы государств провели переговоры как с глазу на глаз, так и вместе с делегациями. Вечером в честь российского гостя будет дан торжественный обед, как и предусмотрено протоколом государственных визитов.

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