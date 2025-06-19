Reuters: после начала израильских атак Иран вел прямые переговоры с США

После того, как Израиль начал наносить удары целям в Иране, специальный посланник Белого дома Стив Виткофф несколько раз общался по телефону с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

По словам дипломатов, которые попросили не называть их имена из-за деликатности темы, Арагчи заявил Виткоффу, что Тегеран не вернется к переговорам до тех пор, пока Израиль не прекратит свои атаки.

Источники отмечают, что в ходе телефонных разговоров Виткофф и Арагчи также обсуждали предложение США, переданное Тегерану в конце мая и на которое до сих пор не получен ответ.

Один из дипломатов, находящийся в ближневосточном регионе, сообщил Reuters, что глава МИД Ирана сказал спецпосланнику Трампа, что "Иран может проявить гибкость по вопросу своей ядерной программы", если Вашингтон окажет давление на Израиль, чтобы тот прекратил войну.