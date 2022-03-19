24-й день войны. Бои за "Азовсталь" и у реки Ирпень, "режим тишины" в Луганской области
Утром 19 марта в Авдеевке (Донецкая область) российские военные возобновили обстрелы, в результате чего погибли два человека, трое были ранены. В зоне обстрелов, по данным местных властей, оказались девятиэтажный жилой дом, магазин и административное здание.
По информации Генштаба ВСУ, россияне "пытаются закрепиться на ранее взятых рубежах на реке Ирпень". "Неудачи в продвижении войск в ходе наземной операции враг пытается компенсировать нанесением ракетно-бомбовых ударов с использованием как высокоточного оружия, так и бомбардировок боеприпасами неизбирательного действия", - сообщает генштаб ВСУ.
Также российские военные пытаются захватить металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко. "Ситуация в Мариуполе катастрофическая, сейчас идут бои за Азовсталь. По тем данным, которые есть, мы можем сказать, что потеряли этот экономический гигант, один из крупнейших заводов Европы фактически уничтожается", - ответил Денисенко.
Глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что с утра 19 марта в регионе согласован "режим тишины" и гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из городов, находящихся под огнем российской армии.
"Россияне продолжают хаотические нерегулярные артиллерийские обстрелы наших городов, - заявил губернатор Гайдай. - Гуманитарный коридор согласован на высоком уровне. Надеюсь, договоренности со стороны россиян будут соблюдены".
По его словам, в субботу автобусами будет организована эвакуация населения из Северодонецка, Рубежного, Попасной и Лисичанска, а со станции Новозолотаревка должен отправиться эвакуационный поезд. В ходе обстрелов, осуществленных российскими военными, 18 марта в Северодонецке и Рубежном погибли четверо мирных жителей, еще десять были ранены.
Продолжается эвакуация жителей Харькова и Киева. Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила накануне, что прорабатываются маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской, Харьковской и Луганской областей.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 19 марта опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории за минувшие сутки.
По данным генштаба ВСУ, в результате артиллерийского удара был убит командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Накануне советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в аэропорту Чернобаевки (Херсонская область) украинские военные уничтожили командный пункт общевойсковой армии южного военного округа РФ и, "по предварительным данным", командующий этой армией погиб. Фамилия погибшего не называлась.
Как заявил в субботу, 19 марта, официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, "воздушно-космические силы ночью поразили 69 военных объектов Украины".
"Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянье, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1", - сказал он.
Также, по его словам, были поражены одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.
По материалам УНИАН, ВВС, ТСН, РИА Новости.
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