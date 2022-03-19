24-й день войны. Бои за "Азовсталь" и у реки Ирпень, "режим тишины" в Луганской области

Утром 19 марта в Авдеевке (Донецкая область) российские военные возобновили обстрелы, в результате чего погибли два человека, трое были ранены. В зоне обстрелов, по данным местных властей, оказались девятиэтажный жилой дом, магазин и административное здание.

По информации Генштаба ВСУ, россияне "пытаются закрепиться на ранее взятых рубежах на реке Ирпень". "Неудачи в продвижении войск в ходе наземной операции враг пытается компенсировать нанесением ракетно-бомбовых ударов с использованием как высокоточного оружия, так и бомбардировок боеприпасами неизбирательного действия", - сообщает генштаб ВСУ.

Также российские военные пытаются захватить металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко. "Ситуация в Мариуполе катастрофическая, сейчас идут бои за Азовсталь. По тем данным, которые есть, мы можем сказать, что потеряли этот экономический гигант, один из крупнейших заводов Европы фактически уничтожается", - ответил Денисенко.

Глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что с утра 19 марта в регионе согласован "режим тишины" и гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из городов, находящихся под огнем российской армии.

"Россияне продолжают хаотические нерегулярные артиллерийские обстрелы наших городов, - заявил губернатор Гайдай. - Гуманитарный коридор согласован на высоком уровне. Надеюсь, договоренности со стороны россиян будут соблюдены".

По его словам, в субботу автобусами будет организована эвакуация населения из Северодонецка, Рубежного, Попасной и Лисичанска, а со станции Новозолотаревка должен отправиться эвакуационный поезд. В ходе обстрелов, осуществленных российскими военными, 18 марта в Северодонецке и Рубежном погибли четверо мирных жителей, еще десять были ранены.

Продолжается эвакуация жителей Харькова и Киева. Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила накануне, что прорабатываются маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской, Харьковской и Луганской областей.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 19 марта опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории за минувшие сутки.

По данным генштаба ВСУ, в результате артиллерийского удара был убит командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Накануне советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в аэропорту Чернобаевки (Херсонская область) украинские военные уничтожили командный пункт общевойсковой армии южного военного округа РФ и, "по предварительным данным", командующий этой армией погиб. Фамилия погибшего не называлась.

"Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянье, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1", - сказал он.

Также, по его словам, были поражены одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.

По материалам УНИАН, ВВС, ТСН, РИА Новости.