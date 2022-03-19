24-й день войны. Обстрелы в Киевской и Луганской областях; среди погибших есть дети

В субботу, 19 марта, российская армия продолжала обстрелы украинских населенных пунктов. В Рубежном Луганской области российские военные обстреляли жилой дом. В результате обстрела погибли женщина и двое детей.

Ситуация в Киевской области остается сложной, но контролируемой, сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк. Из-за поднятия воды в реке Ирпень понтоны, которые поставил оккупант для передвижения по реке, были снесены. Российские военные пытаются снова установить понтонные переправы и продолжить наступательные действия.

В бою под Ирпенем погибли двое добровольцев, приехавших из Грузии, чтобы сражаться на стороне Украины.

В результате минометного удара по поселку Макаров Киевской области семь человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Из-за обстрелов в Киевской области разрушено 20 объектов социальной инфраструктуры. Больше всего разрушений зафиксировано в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах. Без газоснабжения остаются 67 населенных пунктов Бучанского, Вышгородского, Броварского, Фастовского районов. Электроэнергия отсутствует в 500 населенных пунктах области.

Продолжается блокада российскими военными Мариуполя. Бои в Мариуполе идут в центре города. Украинские власти пытаются организовать эвакуацию. Накануне советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что сейчас военного решения по Мариуполю не существует. По его словам, ВСУ ведут тяжелые бои к северу от Волновахи, на них наступают превосходящие силы противника, поэтому о деблокаде Мариуполя пока не может идти речи.

В Николаеве, где в ночь на 19 марта российскими силами была обстреляна казарма, продолжается разбор завалов. Из-за того, что российские войска вели обстрел с территории соседней Херсонской области, в городе не успели включить сирену воздушной тревоги. Журналист ВВС Эндрю Хардинг передал, что в казарме в момент обстрела находились около 200 солдат. В три местные больницы были доставлены 57 раненых.

19 марта на территории Украины должны были действовать 10 гуманитарных коридоров. Информации о том, действовали ли они в соответствии с договоренностями нет, но украинские СМИ сообщают о том, что российские военные не пропустили на Херсонщину грузовики с гуманитарным грузом.

По материалам УНИАН, ВВС, ТСН, РИА Новости.