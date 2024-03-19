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Бывшая коллега обвинила мэра Нью-Йорка в сексуальных домогательствах

время публикации: 19 марта 2024 г., 14:56 | последнее обновление: 19 марта 2024 г., 14:57
Бывшая коллега обвинила мэра Нью-Йорка в сексуальных домогательствах
AP Photo/Petros Giannakouris

Бывшая сотрудница транспортной полиции Нью-Йорка Лорна Бич-Матура подала иск против мэра города Эрика Адамса. В документе утверждается, что нападение было совершено в 1993 году, когда Адамс был ее коллегой, к которому она обратилась за помощью.

В 26-страничном гражданском иске говорится, что у Лорны возникли проблемы на работе, а Адамс возглавлял Ассоциацию стражей полицейского управления Нью-Йорка, которая защищала интересы темнокожих полицейских.

Коллега предложил подвести ее домой, но отвез в тихое место на набережной Гудзона и, мастурбируя, потребовал оказать ему сексуальные услуги. Она отвергла его посягательства, и он высадил ее у метро.

Мэр отвергает эти утверждения. Его представители заявляют, что он не был знаком с истицей и не помнит, что встречал ее.

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