Бывшая коллега обвинила мэра Нью-Йорка в сексуальных домогательствах

Бывшая сотрудница транспортной полиции Нью-Йорка Лорна Бич-Матура подала иск против мэра города Эрика Адамса. В документе утверждается, что нападение было совершено в 1993 году, когда Адамс был ее коллегой, к которому она обратилась за помощью.

В 26-страничном гражданском иске говорится, что у Лорны возникли проблемы на работе, а Адамс возглавлял Ассоциацию стражей полицейского управления Нью-Йорка, которая защищала интересы темнокожих полицейских.

Коллега предложил подвести ее домой, но отвез в тихое место на набережной Гудзона и, мастурбируя, потребовал оказать ему сексуальные услуги. Она отвергла его посягательства, и он высадил ее у метро.

Мэр отвергает эти утверждения. Его представители заявляют, что он не был знаком с истицей и не помнит, что встречал ее.