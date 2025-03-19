Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1120-й день войны

Министерство обороны РФ 19 марта 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более семи месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона заявляет о фактическом "разгроме" украинских сил.

В отчете минобороны РФ утверждается: "На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды Сумской области. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, 11 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дружелюбовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 250 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, боевая бронированная машина, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной бригад, бригады охраны генерального штаба, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Полтавка, Зеленое Поле, Дзержинск, Новомарково, Краматорск, Часов Яр и Иванополье Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, танк, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Шевченко, Зверево, Срибное, Елизаветовка, Красноармейск, Запорожье, Удачное и Успеновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей и пять артиллерийских орудий. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка и Веселое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 45 военнослужащих, танк, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и военного имущества, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты и подавлены 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 61 вне зоны СВО".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 658 самолетов, 283 вертолета, 47353 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22344 танка и других боевых бронированных машин, 1529 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22700 орудий полевой артиллерии и минометов, 33050 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 98000 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 127 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).