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Мир

Минобороны РФ: перехвачены 57 украинских БПЛА. Беспилотники атаковали нефтестанцию

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 19 марта 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 09:49
Минобороны РФ: перехвачены 57 украинских БПЛА. Беспилотники атаковали нефтестанцию
Соцсети

Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 19 марта российскими силами ПВО были перехвачены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В официальном сообщении сказано, что БПЛА перехватывали над территорией Курской, Орловской, Тульской и Брянской областей, а также над акваторией Азовского моря.

При этом и российские, и украинские СМИ пишут, что ночью украинские БПЛА атаковали станцию транспортировки нефти около города Кропоткин Краснодарского края. Зафиксировано не менее трех взрывов, после которых возник масштабный пожар.

Мир
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