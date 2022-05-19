Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 85-й день войны: заявлено о еще почти 800 пленных с "Азовстали"

Министерство обороны РФ 19 мая представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 85-й день, называют "военной спецоперацией".

Отчет вновь начинается с заявления по поводу сдачи в плен бойцов батальона "Азов", оборонявших мариупольскую "Азовсталь".

"За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения "Азов". Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых", - говорится в отчете.

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Эта информация не комментируется украинской стороной. Ранее Киев заявлял, что защитников "Азовстали" "эвакуируют" на подконтрольную РФ территорию, поскольку просто нет другого варианта. В дальнейшем планируется обменять их на российских пленных. Но 17 мая в Госдуме РФ было выдвинуто предложение о запрете такого обмена.

Далее в тексте отчета минобороны РФ вновь упоминаются "высокоточные ракеты". Российская сторона утверждает, что наносит точные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, отрицая очевидные факты: зачастую российские ракеты падают на гражданские объекты и жилые дома.

"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновка, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка и Миньковка Донецкой Народной Республики и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены: дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе Славяногорска Донецкой Народной Республики", – заявляет минобороны РФ.

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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотных летательных аппарата, 313 зенитных ракетных комплексов, 3158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3026 единиц специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. Впрочем, и Пентагон, и независимые военные эксперты заявляют, что на сегодняшний день у Украины больше оружия, чем было до войны, благодаря поставкам из ряда стран. Помимо прочего, Турция, как сообщает Conflict Intelligence Team (CIT), осуществила дополнительные поставки в Украину ударных БПЛА "Байрактар-ТБ2". Эксперты сходятся во мнении, что и российская, и украинская сторона завышают потери противника.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.

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