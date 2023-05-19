В Италии в результате наводнений погибли 14 человек, уровень опасности по-прежнему высок
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Число погибших в результате наводнения в северном регионе Италии Эмилия-Романья, в пятницу, 19 мая, достигло 14.
Власти решили немедленно эвакуировать жителей двух небольших городов и призвали население по возможности избегать поездок, поскольку уровень опасности по-прежнему остается самым высоким – красным.
Всего эвакуированы около 15 тысяч жителей региона, сообщает ВВС.
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Во многих городах пострадавшего региона работают мобильные кухни, которые обеспечивают людей горячей пищей.
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Там, где вода немного спала, люди начинают приводить в порядок свои дома, хотя многие жители по-прежнему не могут выйти на улицу из-за высокого уровня воды.
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