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    В мире

    В Италии в результате наводнений погибли 14 человек, уровень опасности по-прежнему высок

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    AP Photo/Luca Bruno

    Число погибших в результате наводнения в северном регионе Италии Эмилия-Романья, в пятницу, 19 мая, достигло 14.

    Власти решили немедленно эвакуировать жителей двух небольших городов и призвали население по возможности избегать поездок, поскольку уровень опасности по-прежнему остается самым высоким – красным.

    Всего эвакуированы около 15 тысяч жителей региона, сообщает ВВС.

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    Во многих городах пострадавшего региона работают мобильные кухни, которые обеспечивают людей горячей пищей.

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    Там, где вода немного спала, люди начинают приводить в порядок свои дома, хотя многие жители по-прежнему не могут выйти на улицу из-за высокого уровня воды.

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