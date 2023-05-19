В Италии в результате наводнений погибли 14 человек, уровень опасности по-прежнему высок

Число погибших в результате наводнения в северном регионе Италии Эмилия-Романья, в пятницу, 19 мая, достигло 14.

Власти решили немедленно эвакуировать жителей двух небольших городов и призвали население по возможности избегать поездок, поскольку уровень опасности по-прежнему остается самым высоким – красным.

Всего эвакуированы около 15 тысяч жителей региона, сообщает ВВС.

adv_11 m_ar_1

Во многих городах пострадавшего региона работают мобильные кухни, которые обеспечивают людей горячей пищей.

adv_12 incontent_1

Там, где вода немного спала, люди начинают приводить в порядок свои дома, хотя многие жители по-прежнему не могут выйти на улицу из-за высокого уровня воды.