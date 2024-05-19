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На подавление беспорядков в Новой Каледонии направлена бронетехника

время публикации: 19 мая 2024 г., 13:24 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 13:26
На подавление беспорядков в Новой Каледонии направлена бронетехника
AP Photo/Nicolas Job

Более 600 жандармов, сопровождаемые бронетехникой, привлечены к операции по восстановлению контроля над шоссе, связывающим Нумеа, столицу Новой Каледонии, с Международным аэропортом этой заморской территории Франции.

Беспорядки в Новой Каледонии начались несколько дней назад, после того, как французский парламент разрешил участвовать в местных выборах не только коренному населению – канакам, но и французам, прожившим в Новой Каледонии более десяти лет.

Манифестации сопровождались разгромом магазинов и правительственных учреждений. В ходе столкновений ранения получили сотни человек, в том числе около 100 полицейских. Четыре человека скончались в результате огнестрельных ранений, среди них три канака и один полицейский.

Введенный в заморской территории комендантский час не привел к существенному снижению уровня напряженности. Запрещена социальная сеть TikTok, которая используется сепаратистами.

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