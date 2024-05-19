Попытка переворота в ДРК, есть погибшие

Командование вооруженных сил Демократической Республики Конго сообщило о подавлении попытки государственного переворота.

Выстрелы были слышны рядом с Дворцом нации, официальной резиденцией президента ДРК Феликса Чисекеди, и домом кандидата в председатели парламента Виталя Камерхе

Согласно местным СМИ, в ходе попытки погибло по меньшей мере три человека, в том числе – военные.

Отметим, что в сентябре 2023 года СМИ распространили информацию о попытке государственного переворота в Демократической Республике Конго. Эти сообщения не подтвердились.