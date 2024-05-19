Попытка переворота в ДРК, есть погибшие
время публикации: 19 мая 2024 г., 15:05 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 15:10
Командование вооруженных сил Демократической Республики Конго сообщило о подавлении попытки государственного переворота.
Выстрелы были слышны рядом с Дворцом нации, официальной резиденцией президента ДРК Феликса Чисекеди, и домом кандидата в председатели парламента Виталя Камерхе
Согласно местным СМИ, в ходе попытки погибло по меньшей мере три человека, в том числе – военные.
Отметим, что в сентябре 2023 года СМИ распространили информацию о попытке государственного переворота в Демократической Республике Конго. Эти сообщения не подтвердились.