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Попытка переворота в ДРК, есть погибшие

время публикации: 19 мая 2024 г., 15:05 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 15:10
Попытка переворота в ДРК, есть погибшие
AP Photo/John Bompengo

Командование вооруженных сил Демократической Республики Конго сообщило о подавлении попытки государственного переворота.

Выстрелы были слышны рядом с Дворцом нации, официальной резиденцией президента ДРК Феликса Чисекеди, и домом кандидата в председатели парламента Виталя Камерхе

Согласно местным СМИ, в ходе попытки погибло по меньшей мере три человека, в том числе – военные.

Отметим, что в сентябре 2023 года СМИ распространили информацию о попытке государственного переворота в Демократической Республике Конго. Эти сообщения не подтвердились.

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