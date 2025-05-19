x
19 мая 2025
|
последняя новость: 10:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 мая 2025
|
19 мая 2025
|
последняя новость: 10:00
19 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Легендарный футболист и ведущий Гарри Линекер за антисемитизм лишился работы на BBC

Футбол
Антисемитизм
время публикации: 19 мая 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 08:59
Легендарный футболист и ведущий Гарри Линекер из-за антисемитизма лишился работы на BBC
AP Photo/Kirsty Wigglesworth, file

Гарри Линикер, в прошлом – звезда английского футбола, а на сегодняшний день – ведущий спортивных программ BBC, 19 мая завершит работу в вещательной корпорации. Как пишет The Sun, причина этого – антисемитский скандал.

Линекер, самый высокооплачиваемый ведущий BBC, проработавший в спортивной редакции 26 лет, давно занимает пропалестинскую позицию. Однако публикация им видеоролика, в котором евреи, в худших традициях нацистской пропаганды, изображались крысами, стала пересечением красной черты даже для незамеченного в любви к Израилю BBC.

Пост вызвал настоящий скандал. Линекер удалил его и несколько дней назад принес свои извинения, однако этого оказалось недостаточно. Корпорация сообщила, что рабочий договор был расторгнут по обоюдному согласию. Источник в BBC сообщил, что Гарри глубоко переживает из-за происшедшего.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2024

Гарри Линекер призвал к бойкоту израильских спортсменов