x
19 мая 2025
|
последняя новость: 05:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 мая 2025
|
19 мая 2025
|
последняя новость: 05:16
19 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

На выборах президента Румынии победил мэр Бухареста Никушор Дан

Румыния
время публикации: 19 мая 2025 г., 05:16 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 05:25
На выборах президента Румынии победил мэр Бухареста Никушор Дан
AP Photo/Eduard Vinatoru

Действующий мэр Бухареста, независимый кандидат Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии. За него проголосовали 53,6% избирателей.

Его соперник – лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион признал поражение. Он получил поддержку 46,4% избирателей и намерен продолжать политическую борьбу.

В первом туре Симион набрал 41% голосов – вдвое больше, чем Дан, но этого для победы не хватило.

Никушор Дан – борец с коррупцией, в 2020 году стал столичным мэром как независимый кандидат. Он один из основателей "Союза спасения Румынии", противник популизма и выступает за реформы, расширение связей с партнерами по Евросоюзу и экономические реформы.

Джеордже Симиона – главу "Альянса за единство румын" часто сравнивают с президентом США Дональдом Трампом. Даже лозунг предвыборной кампании, "Сделаем Румынию снова великой", он заимствовал у американского лидера. Бывший футбольный хулиган – противник помощи Украине, но осуждает российскую агрессию и называет Владимира Путина военным преступником, отмечалось в публикации BBC.

Напомним: результаты президентских выборов, прошедших в Румынии в конце 2024 года, были аннулированы в связи с подозрениями, что Россия проводила кампанию по формированию общественного мнения в поддержку Кэлина Джорджеску, одержавшего на них верх. Он отрицал связи с Россией, однако неоднократно высказывал пророссийские взгляды, в том числе – в вопросе о войне в Украине.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 мая 2025

Президентские выборы в Румынии: трампист противостоит евроцентристу
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 мая 2025

Выборы в Румынии: антиукраинскому кандидату не хватило голосов для победы в первом туре