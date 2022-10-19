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    В мире

    Захарова против историков: утверждение о цензуре в СССР документов о Холокосте – "фейк и ложь"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Захарова против историков: утверждение о цензуре в СССР документов о Холокосте –
    TASS Host Photo Agency Pool via AP

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком и ложью заявления западных спецпредставителей по вопросам Холокоста о том, что СССР подвергал цензуре документацию о Холокосте, в том числе точные исследования и документацию о резне евреев в Бабьем Яру, передает РИА Новости.

    Госдепартамент США 29 сентября распространил текст совместного заявления спецпредставителей по вопросам Холокоста, в котором говорилось, что в течение 45 лет после окончания Второй мировой войны Советский Союз подвергал цензуре документацию о Холокосте, в том числе точные исследования и документацию о резне евреев в Бабьем Яру. Такое заявление сделали представители Канады, Хорватии, Чехии, Германии, Греции, Нидерландов, Румынии, Великобритании и США.

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    19 октября Захарова пишет в своем телеграм-канале: "Цитата: "В течение 45 лет после окончания Второй мировой войны Советский Союз подвергал цензуре документацию о Холокосте, в том числе точные исследования и записи о резне евреев в Бабьем Яру". Это настоящий фейк, чистая ложь... Через три месяца после произошедшего – 7 января 1942 г. в газете "Правда" был напечатан текст ноты наркоминдел В.М.Молотова, направленной всем правительствам и миссиям стран, не воюющим с СССР, содержавший подробное описание чудовищных зверств германских властей на захваченных ими советских территориях". Далее она цитирует этот документ (см. газету "Правда" за 07.01.1942), в котором Молотов действительно писал о массовом убийстве нацистами евреев в Киеве.

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    Но Захарова, обвиняя спецпредставителей по вопросам Холокоста в распространении "фейков и лжи", замалчивает тот факт, что, начиная уже с официального сообщения Чрезвычайной государственной комиссии ("Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР", которая была создана в ноябре 1942 года), началось замалчивание того, что гитлеровцы уничтожают прежде всего евреев на оккупированной ими территории. Из официального сообщения (подписанного тем же Молотовым) были убраны все упоминания о евреях. Вместо слова "евреи" появился традиционный для советского языка эвфемизм – "мирные советские граждане".

    Эта тема детально изучена историками многих стран мира, и не вызывает сомнений то, что власти СССР действительно многие годы замалчивали факты массовых убийств евреев нацистами в годы Второй мировой войны.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 29 Сентября 2022
    Зеленский посетил Бабий Яр: "Преступления против человечности совершаются и сейчас"
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 Марта 2022
    "Бабий Яр" и "Яхад - Ин Унум" начинают расследование российских преступлений в Украине
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 4 Марта 2022
    В ходе обстрела района, где находится Бабий Яр, повреждено здание будущего Музея Холокоста
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Марта 2022
    Щаранский: "Попытки Путина манипулировать темой Холокоста, чтобы оправдать незаконное вторжение в суверенную страну, отвратительны"
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