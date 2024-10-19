В пятницу, 18 октября, Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 95 на 95.

В результате обмена в Украину вернулись 34 военнослужащих бригады "Азов". Об этом сообщил командир бригады Денис Прокопенко. По его словам, эти военнослужащие в 2022 году обороняли Мариуполь и завод "Азовсталь", а затем провели в российском плену два с половиной года. Денис Прокопенко напомнил, что в российских тюрьмах продолжают находиться еще около 900 бойцов "Азова".

Также российские власти освободили украинского правозащитника и военнослужащего ВСУ Максима Буткевича. Армия РФ захватила Буткевича, который отправился добровольцем в ВСУ сразу после российского вторжения, летом 2022 года в Луганской области. Весной 2023-го российский суд приговорил его к 13 годам заключения по обвинению в "убийстве мирного населения".