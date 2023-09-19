Байден выступил в ООН, упомянув ядерную программу Ирана, войну в Украине и ближневосточное урегулирование

Президент США Джо Байден в своей речи на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил: "Мы твердо следим за тем, чтобы Иран не получил ядерное оружие". Он подчеркнул, что Америка работает с партнерами "над противодействием дестабилизирующей деятельности Ирана, которая угрожает региональной и глобальной безопасности". При этом недавняя сделка с Тегераном по обмену заключенными, в рамках которой режим аятолл получил доступ почти к 6 миллиардам долларов, Байден не упомянул.

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Американский президент выступил с осуждением властей России в связи с продолжающейся войной против Украины.

Значительное внимание было уделено теме нормализации на Ближнем Востоке. По словам Байдена, ведется "неутомимая" работа по продвижению урегулирования арабо-израильского конфликта в соответствии с принципом "двух государств" (для двух народов).

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Байден упомянул амбициозный проект по созданию торгового пути из Индии через Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль в Европу. "Это часть наших усилий по построению более устойчивого и интегрированного Ближнего Востока", – сказал он. "Это демонстрирует, как более тесная нормализация и экономические связи Израиля с его соседями оказывают положительное и практическое воздействие, даже несмотря на то, что мы продолжаем неустанно работать над поддержкой справедливого и прочного мира между израильтянами и палестинцами, двух государств для двух народов", – отметил американский президент.