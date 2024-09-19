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Генштаб ВСУ: перехвачены 42 российских "шахеда" и ракета. Минобороны РФ: сбиты три украинских БПЛА

время публикации: 19 сентября 2024 г., 08:48 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 08:53
Генштаб ВСУ: перехвачены 42 российских "шахеда" и ракета. Минобороны РФ: сбиты три украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 19 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили 42 из 42 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), а также одну ракету Х-59/X-69, запущенные российскими военными.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской областях.

Судя по имеющимся данным, украинские ПВО не смогли перехватить три зенитные ракеты С-300/С-400 выпущенные из Белгородской области по целям в Харьковской области.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 19 сентября над территорией России были сбиты три украинских БПЛА самолетного типа – в Курской и Белгородской областях.

Мир
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