В авиакатастрофе в США погиб израильский предприниматель Лирон Петрушка

Супружеская пара, погибшая в минувшую субботу в результате крушения легкого самолета на Олимпийских высотах возле аэропорта Траки-Тахо в Калифорнии, была опознана как израильские предприниматели Лирон и Наоми Петрушка.

Петрушка в молодости был футболистом рамат-ганского "Апоэля", однако затем занялся предпринимательской деятельностью с упором на инвестиции в высокие технологии, и занимал видное место в израильской инвестиционной среде.