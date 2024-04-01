В авиакатастрофе в США погиб израильский предприниматель Лирон Петрушка
время публикации: 01 апреля 2024 г., 10:13 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 10:13
Супружеская пара, погибшая в минувшую субботу в результате крушения легкого самолета на Олимпийских высотах возле аэропорта Траки-Тахо в Калифорнии, была опознана как израильские предприниматели Лирон и Наоми Петрушка.
Петрушка в молодости был футболистом рамат-ганского "Апоэля", однако затем занялся предпринимательской деятельностью с упором на инвестиции в высокие технологии, и занимал видное место в израильской инвестиционной среде.